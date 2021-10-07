Диетолог рассказала, кому нельзя телятину

Мясо молочных телят рекомендовано не всем, определенным категориям людей лучше исключить его из своего рациона. Подробнее о том, кому не стоит есть телятину, рассказала диетолог Светлана Фус в своем Instagram. Ее слова приводит РИА Новости.

Как заявила специалист, этого мяса следует избегать людям с болезнями суставов (полиартритом, подагрой и так далее). Она объяснила, что в телятине содержится пурин — это вещество, которое способствует накоплению мочевой кислоты. А часть полезных свойств мясо молочных телят может потерять из-за неверного способа приготовления. По мнению специалиста, лучшим способом готовки этого вида мяса будет су-вид.

"Но также можно запекать или тушить",

— пояснила врач.

Как отметила специалист, людям, которые жалуются на боли в суставах, лучше ограничить употребление не только телятины, но и любого красного мяса, до двух раз в неделю максимум.

Такой совет врач дает из-за того, что в красном мясе содержатся особые аминокислоты лейцин и аргинин, которые содержатся в составе белка и обладают инсулиногенным действием.

"В телятине холестерина меньше, чем, например, в говядине. Поэтому ее стоит включать в рацион маленьким детям и пожилым людям",

— пояснила она.

В телятине содержится много железа, меди, цинка и витамина B12, при этом само по себе мясо является маложирным продуктом.