Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+4° в 
Пробки 6 баллов
USD 72.57EUR 83.93BRENT 80.99
Войти в почту

Диетолог рассказала, кому нельзя телятину

Стелла Шмель
1 час назад

Мясо молочных телят рекомендовано не всем, определенным категориям людей лучше исключить его из своего рациона. Подробнее о том, кому не стоит есть телятину, рассказала диетолог Светлана Фус в своем Instagram. Ее слова приводит РИА Новости.

Диетолог рассказала, кому нельзя телятину
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как заявила специалист, этого мяса следует избегать людям с болезнями суставов (полиартритом, подагрой и так далее). Она объяснила, что в телятине содержится пурин — это вещество, которое способствует накоплению мочевой кислоты. А часть полезных свойств мясо молочных телят может потерять из-за неверного способа приготовления. По мнению специалиста, лучшим способом готовки этого вида мяса будет су-вид.

"Но также можно запекать или тушить",

— пояснила врач.

Как отметила специалист, людям, которые жалуются на боли в суставах, лучше ограничить употребление не только телятины, но и любого красного мяса, до двух раз в неделю максимум.

Такой совет врач дает из-за того, что в красном мясе содержатся особые аминокислоты лейцин и аргинин, которые содержатся в составе белка и обладают инсулиногенным действием.

"В телятине холестерина меньше, чем, например, в говядине. Поэтому ее стоит включать в рацион маленьким детям и пожилым людям",

— пояснила она.

В телятине содержится много железа, меди, цинка и витамина B12, при этом само по себе мясо является маложирным продуктом.

Помимо этого, важно следить и за уровнем холестерина в организме. Недавно Диетолог Дюрдане Кескинер напомнила два основных способа, которые помогут снизить его уровень, не прибегая к помощи лекарств.

Еда,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители