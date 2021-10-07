Перечислены правила выбора сыра

Диетолог Елена Соломатина рассказала, на что обратить внимание при покупке сыра. Рекомендации по выбору наилучшего продукта она перечислила в беседе с "Вечерней Москвой".

В первую очередь, отметила врач, следует обратить внимание на состав продукта: он должен быть натуральным, в нем не должно быть вредных добавок.

"Нужно брать продукт без заменителей молочного жира, без пальмового масла. Хорошо, что сейчас производителей обязали об этом писать",

— рассказала диетолог.

При этом она отметила, что сейчас в плавленые сыры зачастую добавляют "специальные соли". Покупки таких продуктов следует избегать.

Соломатина также отметила. что хороший сыр не может быть слишком дешевым, поэтому стоит обращать внимание и на цену.

При этом в твердых сырах содержится больше полезных веществ, но они могут быть чересчур солеными.

"Чем тверже сыр, тем он более концентрированный: там больше белка и кальция. При этом в таких сырах, как правило, и соли больше. Но ее не должно быть слишком много",

— отметила специалист.

Более качественными считаются фермерские продукты. Если есть возможность, следует отдавать предпочтение им, а не еде из обычного магазина. Но даже приобретая сыры из натуральных хозяйств, следует внимательно читать состав продукта.