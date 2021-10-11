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Названы продукты для улучшения памяти

Мира Маркина
2 часа назад

Психиатр из США Ума Найду рассказала, какие продукты улучшают память, предотвращают депрессию и тревожное расстройство. Об этом сообщает CNBC.

Названы продукты для улучшения памяти
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам медика, для здоровья клеток мозга полезен темный шоколад из-за содержания в нем антиоксидантов и флаванол. Однако важно соблюдать баланс и не злоупотреблять. Избыток шоколада вреден для кровеносных сосудов. Согласно исследованиям ученых, оптимальное количество темного шоколада — 45 граммов в неделю.

Также для мозга полезны ягоды. Они содержат антиоксиданты, питательные вещества, клетчатку, витамины и минералы, которые укрепляют память, замедляют утрату когнитивных способностей и необходимы для борьбы с окислительным стрессом.

"Употребление разнообразных ягод ослабляет симптомы тревожного расстройства и помогает избежать нейродегенеративных заболеваний, таких как деменция", — заявила врач.

Помимо ягод, она посоветовала есть куркуму. Специя может ослабить тревожное расстройство и возрастную потерю когнитивных способностей. Еще полезна листовая зелень, например, шпинат, мангольд и жеруха. Они содержат фолаты, из-за нехватки которых симптомы депрессии могут усиливаться. Также психиатр порекомендовала есть больше ферментированных продуктов: кислую капусту, мисо, напиток из чайного гриба, кефир и йогурт.

Ранее диетолог перечислил виды рыб, потребление в пищу которых положительно сказывается на здоровье человека.

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