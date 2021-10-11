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Врач назвала безопасное количество хлеба в день

Мира Маркина
1 час назад

Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России, врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, сколько можно есть хлеба в день, чтобы не навредить своему здоровью. Об этом сообщает "Ридус".

Врач назвала безопасное количество хлеба в день
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Если говорить в среднем, то для мужчины это примерно 150 200 граммов хлеба, а для женщины около 100 150 граммов", — заявила медик, говоря о норме для людей без хронических заболеваний.

Для детей норма варьируется в зависимости от возраста. В среднем это около 50 60 граммов хлеба.

Диетолог отметила, что при употреблении белого хлеба необходимо вести подсчет калорийности. При этом, по словам Натальи Кругловой, содержание в составе химических элементов допустимо, если они указаны в конце списка.

"Что касается химических улучшителей, то они в небольшом количестве содержатся в хлебе. Это не играет большой роли в плане здоровья. Сильно пугаться их не нужно. Они проверены. Консерванты, используемые для того, чтобы хлеб дольше хранился, не вызывают проблем со здоровьем", — считает врач.

Ранее психиатр назвала продукты для улучшения памяти.

Еда,Наталья Круглова,
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