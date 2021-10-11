Врач назвала безопасное количество хлеба в день

Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России, врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, сколько можно есть хлеба в день, чтобы не навредить своему здоровью. Об этом сообщает "Ридус".
"Если говорить в среднем, то для мужчины это примерно 150 200 граммов хлеба, а для женщины около 100 150 граммов", — заявила медик, говоря о норме для людей без хронических заболеваний.
Для детей норма варьируется в зависимости от возраста. В среднем это около 50 60 граммов хлеба.
Диетолог отметила, что при употреблении белого хлеба необходимо вести подсчет калорийности. При этом, по словам Натальи Кругловой, содержание в составе химических элементов допустимо, если они указаны в конце списка.
"Что касается химических улучшителей, то они в небольшом количестве содержатся в хлебе. Это не играет большой роли в плане здоровья. Сильно пугаться их не нужно. Они проверены. Консерванты, используемые для того, чтобы хлеб дольше хранился, не вызывают проблем со здоровьем", — считает врач.