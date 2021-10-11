Врач назвала безопасное количество хлеба в день

"Что касается химических улучшителей, то они в небольшом количестве содержатся в хлебе. Это не играет большой роли в плане здоровья. Сильно пугаться их не нужно. Они проверены. Консерванты, используемые для того, чтобы хлеб дольше хранился, не вызывают проблем со здоровьем", — считает врач.