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Кому и почему нельзя есть свеклу

Катерина Саломе
35 минут назад

Врач-токсиколог, доктор медицинских наук Михаил Кутушов рассказал о пользе свеклы. При этом эксперт подчеркнул, что некоторым овощ противопоказан. Его слова приводят "Аргументы и факты".

Кому и почему нельзя есть свеклу
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам специалиста, употребление свеклы благоприятно сказывается на работе кишечника, печени и кроветворении. Тем не менее овощ противопоказан людям с аллергией на ярко-красные плоды и индивидуальной непереносимости.

Также доктор отметил, что исключить из рациона свеклу нужно тем, кто страдает от мочекаменной болезни, частой изжоги и вздутия живота, почечной недостаточности, сахарного диабета и гипертонии. Из-за высокого содержания в продукте хлора, он может стать причиной раздражения слизистой и першения в горле.

Правильно сбалансированный рацион способствует укреплению иммунитета. Есть ряд продуктов, которые особенно сильно влияют на состояние здоровья. Так, диетолог назвала овощ, который поможет бороться с простудой.

Еда,Аргументы и Факты,
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