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Названо волшебное свойство грецких орехов

Катерина Саломе
31 минуту назад

Ученые заявили, что грецкие орехи эффективны в борьбе с лишним весом. Об этом сообщает портал Med-heal со ссылкой на исследование.

Специалисты проанализировали состояние здоровья 34 тысяч добровольцев в возрасте от 50 до 60 лет. Выяснилось, что регулярное употребление грецких орехов способны замедлить процесс старения благодаря высокому содержанию омеги-3. Эти микроэлементы способны не только «омолодить» организм, но и противостоять воспалительным процессам.

Здоровье заключается не только в правильном питании, но и физических нагрузках. Но интенсивные тренировки опасны - они запускают окислительные процессы в мышцах. Ранее мы писали, какой фрукт нужно есть после интенсивных тренировок.

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