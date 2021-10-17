Названо волшебное свойство грецких орехов

Ученые заявили, что грецкие орехи эффективны в борьбе с лишним весом. Об этом сообщает портал Med-heal со ссылкой на исследование.

Специалисты проанализировали состояние здоровья 34 тысяч добровольцев в возрасте от 50 до 60 лет. Выяснилось, что регулярное употребление грецких орехов способны замедлить процесс старения благодаря высокому содержанию омеги-3. Эти микроэлементы способны не только «омолодить» организм, но и противостоять воспалительным процессам.