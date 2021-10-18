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Диетолог рассказала, кому нельзя есть кальмаров

Мира Маркина
1 час назад

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева заявила, что кальмары являются сильным аллергеном и могут быть опасны здоровья. Слова медика приводит Life.ru.

Диетолог рассказала, кому нельзя есть кальмаров
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Кальмар — это прежде всего белок. Не у каждого человека есть индивидуальная переносимость этого продукта. Если однажды встреча с этим белком была и у человека было неважное самочувствие, то повторная встреча с таким продуктом может дать аллергическую реакцию вплоть до анафилактического шока", — сказала диетолог.

По словам Маргариты Королевой, опасность представляют и реакции замедленного типа, когда человек не ощущает дискомфорта от употребления какого-либо продукта, однако со временем у него появляются проблемы со здоровьем. В медицинской практике встречаются случаи, когда злоупотребление кальмарами приводило к проблемам с щитовидной железой, суставами или кожей.

Кроме того, врач посоветовала питаться разнообразно, чтобы в рационе не преобладал какой-то один продукт. Существует много продуктов с большим содержанием белка, помимо кальмара.

Маргарита Королева напомнила, что они должны быть свежими, их нужно правильно обработать и хранить без нарушений, не допуская повторного замораживания.

Ранее были названы последствия употребления рыбы два раза в неделю.

Еда,Маргарита Королева,
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