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Диетолог перечислила идеальные для ужина продукты

Катерина Саломе
4 часа назад

Диетолог Елена Тай рассказала, из каких продуктов должен состоять ужин. По ее словам, необходимо отдавать предпочтение пище растительного происхождения. Она благотворно влияет на микрофлору пищеварительной системы. Слова эксперта приводит РИА Новости.

Диетолог перечислила идеальные для ужина продукты
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Врач посоветовала употреблять хумус и бобовые, в составе которых присутствуют микронутриенты, легкоусвояемые белки, пищевые волокна и пектины. Специалист особо выделила горох, чечевицу и фасоль.

"Благодаря наличию в составе нерастворимых волокон, медленных углеводов и протеина насыщение после ужина длится долго, пищеварение нормализуется. Также бобовые имеют низкий гликемический индекс, что способствует поддержанию веса и снижению калорийности",

— отметила диетолог.

Иногда здоровая еда оказывается вовсе не такой уж и полезной. Ранее мы писали о полезных продуктах, которые опасны для фигуры.

Еда,РИА Новости,
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