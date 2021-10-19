Диетолог перечислила идеальные для ужина продукты

Диетолог Елена Тай рассказала, из каких продуктов должен состоять ужин. По ее словам, необходимо отдавать предпочтение пище растительного происхождения. Она благотворно влияет на микрофлору пищеварительной системы. Слова эксперта приводит РИА Новости.

Врач посоветовала употреблять хумус и бобовые, в составе которых присутствуют микронутриенты, легкоусвояемые белки, пищевые волокна и пектины. Специалист особо выделила горох, чечевицу и фасоль.

"Благодаря наличию в составе нерастворимых волокон, медленных углеводов и протеина насыщение после ужина длится долго, пищеварение нормализуется. Также бобовые имеют низкий гликемический индекс, что способствует поддержанию веса и снижению калорийности",

— отметила диетолог.