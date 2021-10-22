Ученые объяснили, как диета влияет на риск развития рака

Американские исследователи обнаружили, что разгрузочная диета помогает замедлить развитие раковых опухолей. Статья опубликована в журнале Nature.

Раковые клетки потребляют много глюкозы. Ученые из Массачусетского технологического института и Института онкологии Дана-Фарбер предположили, что разгрузочная или кетогенная диета могут повлиять на рост опухоли, сократив количество доступного вещества.

Однако эксперименты на мышах с опухолями поджелудочной железы показали, что разгрузочная диета оказывает гораздо большее влияние на развитие опухоли, чем кетогенная. То есть содержание глюкозы не играет главной роли в замедлении роста опухолей.

Исследователи решили проанализировать рост опухолей поджелудочной железы в зависимости от типа диеты. На кетогенной и разгрузочной диетах у мышей снижались уровни глюкозы в крови. Но при разгрузочной диете также снижался и уровень липидов — в то время как при кетогенной он увеличивался.

Без липидов раковые клетки не могут выстраивать свои клеточные мембраны, что заставляет их самим заниматься выработкой этих веществ. При этом им важно соблюдать баланс насыщенных и ненасыщенных жирных кислот, для чего им требуется стеарил-КоА десатураза (SCD) — фермент, превращающий первые во вторые.

Обе диеты снижали активность SCD — однако при кето-диете раковым клеткам все равно было достаточно липидов. Мыши же на разгрузочной диете не могли восполнить недостаток жирных кислот ни из пищи, ни с помощью своего «производства». Рост опухолей у них значительно замедлялся.