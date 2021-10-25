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Диетолог рассказала, как правильно есть яйца

Стелла Шмель
3 часа назад

Диетолог из Индии Нмами Агарвал рассказала, как есть яйца с максимальной пользой для организма. Об этом пишет Times of India.

Диетолог рассказала, как правильно есть яйца
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Чтобы обеспечить правильный баланс белков, жиров и калорий, нужно есть яичный белок и желток вместе. Например, жарить их таким образом, чтобы желток сохранял свою форму и был сверху белка.

Таким образом яйца могут способствовать повышению уровню "хорошего" холестерина или липопротеинов высокой плотности. Это снизит риск развития атеросклероза, инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.

"В одном яйце содержится 125,5 миллиграмма холина, что составляет около одной четвертой от дневной потребности. Холин полезен для здоровья сердца и мозга. Он помогает регулировать память и настроение",

— также пояснила диетолог.

Высокое содержание белка позволит дольше чувствовать сытость, это полезно особенно тем, кто ограничивает себя в количестве еды.

Ранее мы писали, что в небольших магазинах и у недобросовестных поставщиков можно встретить поддельные яйца, которые поставляются из разных стран. Читайте, как отличить настоящие яйца от поддельных.

Еда,Газета The Times,
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