Диетолог рассказала, как правильно есть яйца

Диетолог из Индии Нмами Агарвал рассказала, как есть яйца с максимальной пользой для организма. Об этом пишет Times of India.
Чтобы обеспечить правильный баланс белков, жиров и калорий, нужно есть яичный белок и желток вместе. Например, жарить их таким образом, чтобы желток сохранял свою форму и был сверху белка.
Таким образом яйца могут способствовать повышению уровню "хорошего" холестерина или липопротеинов высокой плотности. Это снизит риск развития атеросклероза, инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.
"В одном яйце содержится 125,5 миллиграмма холина, что составляет около одной четвертой от дневной потребности. Холин полезен для здоровья сердца и мозга. Он помогает регулировать память и настроение",
— также пояснила диетолог.
Высокое содержание белка позволит дольше чувствовать сытость, это полезно особенно тем, кто ограничивает себя в количестве еды.
Ранее мы писали, что в небольших магазинах и у недобросовестных поставщиков можно встретить поддельные яйца, которые поставляются из разных стран. Читайте, как отличить настоящие яйца от поддельных.