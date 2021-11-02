Диетолог объяснил, кому запрещен картофель

Диетолог Артем Леонов рассказал, кому на самом деле нельзя употреблять в пищу картофель. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам эксперта, картофель запрещен только людям с определенными заболеваниями: сахарным диабетом, нарушенным углеводным обменом и метаболическим синдромом.
"Так как картофель имеет высокий гликемический индекс – выше 70 единиц – то его точно не стоит употреблять при нарушении углеводного обмена, при метаболическом синдроме, сахарном диабете. Также при индивидуальной непереносимости картофеля, которая тоже встречается нередко, ведь картофель относится к семейству пасленовых и может вызывать скрытую аллергическую реакцию"
Леонов отметил, что все зависит от микробиоты кишечника. Если никакой непереносимости нет, то картофель можно употреблять всем.
Существуют продукты, которые опасны только для определенной категории людей, а есть и те, употребление которых лучше избегать всем или сократить их количество в своем рационе. Так врач Андрей Продеус назвал продукты, которые повышают риск возникновения тромбов.