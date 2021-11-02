Диетолог объяснил, кому запрещен картофель

Диетолог Артем Леонов рассказал, кому на самом деле нельзя употреблять в пищу картофель. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, картофель запрещен только людям с определенными заболеваниями: сахарным диабетом, нарушенным углеводным обменом и метаболическим синдромом.

"Так как картофель имеет высокий гликемический индекс – выше 70 единиц – то его точно не стоит употреблять при нарушении углеводного обмена, при метаболическом синдроме, сахарном диабете. Также при индивидуальной непереносимости картофеля, которая тоже встречается нередко, ведь картофель относится к семейству пасленовых и может вызывать скрытую аллергическую реакцию"

Леонов отметил, что все зависит от микробиоты кишечника. Если никакой непереносимости нет, то картофель можно употреблять всем.