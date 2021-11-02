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Назван овощ, снижающий давление и улучшающий работу печени

Мария Каткова
2 часа назад

Нутрициолог Анна Дробышева назвала овощ, который помогает при гипертонии и способствует укреплению печени. Об этом сообщает РИА Новости.

Назван овощ, снижающий давление и улучшающий работу печени
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Свекла может препятствовать росту злокачественных опухолей, помогает снизить давление, а также имеет много других полезных свойств.

"Пигмент бетацианин, содержащийся в свекле, является мощным антиоксидантом, замедляет рост злокачественных новообразований. Свекла способствует понижению артериального давления, укрепляет стенки сосудов, улучшает работу печени, помогает выводить лишнюю жидкость из организма. Очень полезно употреблять свеклу женщинам во время менструаций, так как овощ восстанавливает кровопотерю в организме. Корнеплод сохраняет свои полезные свойства после термической обработки"

Однако для употребления свеклы есть и определенные противопоказания. Например ее нельзя людям с заболеваниями ЖКТ в острых стадиях, гипотонией и сахарным диабетом. Кроме того, свекла препятствует нормальному усвоению кальция.

"Людям с предрасположенностью к остеопорозам следует отказаться от ее употребления"

Врачи рассказали и о противопоказаниях к картофелю. Этот корнеплод также можно употреблять не всем.

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