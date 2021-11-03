Назван продукт для людей с заболеванием сердца и сосудов

"Болгарский перец является источником таких витаминов и минералов, как А, Е, В2, В5, В9, РР, цинк, железо, калий. И, конечно же, прекрасным источником витамина С. Но здесь стоит иметь в виду, что для того, чтобы сохранить витамин С, необходимо есть фрукты и овощи цельными. Нарезать допускается непосредственно перед подачей на стол и керамическим ножом"