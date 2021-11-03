Назван продукт для людей с заболеванием сердца и сосудов

Врач рассказала, какой продукт надо употреблять людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на семейного нутрициолога Екатерину Маркову.
Эксперт отметила, что лучше всего людям употреблять болгарский перец, так как в нем содержится много витаминов. Она также рассказала, в каком виде его лучше подавать на стол для извлечения максимальной пользы.
"Болгарский перец является источником таких витаминов и минералов, как А, Е, В2, В5, В9, РР, цинк, железо, калий. И, конечно же, прекрасным источником витамина С. Но здесь стоит иметь в виду, что для того, чтобы сохранить витамин С, необходимо есть фрукты и овощи цельными. Нарезать допускается непосредственно перед подачей на стол и керамическим ножом"
Кроме того, перец насыщает организм клетчаткой. Из-за большого количества витаминов С и Р стенки сосудов будут более эластичными.
Однако болгарский перец не стоит употреблять людям с аутоиммунными заболеваниями и тем, кто имеет индивидуальную непереносимость. Маркова посоветовала таким людям попробовать перец в приготовленном виде.
Этот овощ — не единственный, который может помочь с заболеваниями сердца. Нутрициолог посоветовала продукт для людей с повышенным давлением.