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Назван продукт для людей с заболеванием сердца и сосудов

Мария Каткова
3 часа назад

Врач рассказала, какой продукт надо употреблять людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на семейного нутрициолога Екатерину Маркову.

Назван продукт для людей с заболеванием сердца и сосудов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперт отметила, что лучше всего людям употреблять болгарский перец, так как в нем содержится много витаминов. Она также рассказала, в каком виде его лучше подавать на стол для извлечения максимальной пользы.

"Болгарский перец является источником таких витаминов и минералов, как А, Е, В2, В5, В9, РР, цинк, железо, калий. И, конечно же, прекрасным источником витамина С. Но здесь стоит иметь в виду, что для того, чтобы сохранить витамин С, необходимо есть фрукты и овощи цельными. Нарезать допускается непосредственно перед подачей на стол и керамическим ножом"

Кроме того, перец насыщает организм клетчаткой. Из-за большого количества витаминов С и Р стенки сосудов будут более эластичными.

Однако болгарский перец не стоит употреблять людям с аутоиммунными заболеваниями и тем, кто имеет индивидуальную непереносимость. Маркова посоветовала таким людям попробовать перец в приготовленном виде.

Этот овощ — не единственный, который может помочь с заболеваниями сердца. Нутрициолог посоветовала продукт для людей с повышенным давлением.

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