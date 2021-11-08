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Эксперт назвал необходимый для мужского здоровья продукт

Даша Краснова
43 минуты назад

Президент Профессионального объединения врачей-сексологов Евгений Кульгавчук объяснил, почему мясо так важно для мужского здоровья. Его слова передает радио Sputnik.

Эксперт назвал необходимый для мужского здоровья продукт
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Врач отметил, что отсутствие мяса в рационе часто негативно влияет на мужскую потенцию и может привести к половой дисфункции. При этом нельзя говорить и о том, что нехватка белка в рационе является решающим фактором.

По мнению Кульгавчука, на мужское здоровье влияют и другие патогенные факторы: курение, алкоголь, жесткие диеты и плохой сон. Однако мужчины с сильной половой конституцией могут сохранять половые возможности даже при неблагоприятных условиях.

Сексолог отметил, что употреблять слишком много мяса может быть вредно. Это может привести к болезням сердечно-сосудистой системы и проблемам с метаболизмом. Поэтому необходимо составить рацион из нежирных видов мяса, говядины или индейки и перепелиных яиц.

До этого мы рассказывали, как быть более раскрепощенным в постели.

Еда,Евгений Кульгавчук,ИА Sputnik,
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