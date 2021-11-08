Эксперт назвал необходимый для мужского здоровья продукт

Президент Профессионального объединения врачей-сексологов Евгений Кульгавчук объяснил, почему мясо так важно для мужского здоровья. Его слова передает радио Sputnik.

Врач отметил, что отсутствие мяса в рационе часто негативно влияет на мужскую потенцию и может привести к половой дисфункции. При этом нельзя говорить и о том, что нехватка белка в рационе является решающим фактором.

По мнению Кульгавчука, на мужское здоровье влияют и другие патогенные факторы: курение, алкоголь, жесткие диеты и плохой сон. Однако мужчины с сильной половой конституцией могут сохранять половые возможности даже при неблагоприятных условиях.

Сексолог отметил, что употреблять слишком много мяса может быть вредно. Это может привести к болезням сердечно-сосудистой системы и проблемам с метаболизмом. Поэтому необходимо составить рацион из нежирных видов мяса, говядины или индейки и перепелиных яиц.