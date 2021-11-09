Что будет с телом, если регулярно пить цикорий

Диетолог Ирина Рыль в беседе с РИА Новости рассказала о пользе цикория. По словам врача, регулярное употребление напитка помогает снизить уровень сахара в крови, а также улучшить состояние кишечника.

Что такое цикорий

Цикорий — род многолетних трав семейства Астровые. Из измельченного корня цикория варят напиток, который на вкус напоминает кофе. Однако «цветочная» альтернатива не содержит кофеина — а значит, не влияет на сон.

В чем польза цикория

Пить цикорий полезно и по другим причинам.

«Польза цикория несомненна. Он содержит в достаточном количестве витамины А, Е, В1, В2, В3, С, РР, а также калий и магний. В его составе есть большое количество инулина, который очень полезен для кишечной микрофлоры. Регулярное употребление напитка может помочь снизить сахар в крови и улучшить обмен веществ», — рассказывает Ирина Рыль.

Диетолог также посоветовала использовать листья и стебли растения в салатах.

Кому нельзя пить цикорий