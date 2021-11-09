Что будет с телом, если регулярно пить цикорий

Диетолог Ирина Рыль в беседе с РИА Новости рассказала о пользе цикория. По словам врача, регулярное употребление напитка помогает снизить уровень сахара в крови, а также улучшить состояние кишечника.
Цикорий — род многолетних трав семейства Астровые. Из измельченного корня цикория варят напиток, который на вкус напоминает кофе. Однако «цветочная» альтернатива не содержит кофеина — а значит, не влияет на сон.
Пить цикорий полезно и по другим причинам.
«Польза цикория несомненна. Он содержит в достаточном количестве витамины А, Е, В1, В2, В3, С, РР, а также калий и магний. В его составе есть большое количество инулина, который очень полезен для кишечной микрофлоры. Регулярное употребление напитка может помочь снизить сахар в крови и улучшить обмен веществ», — рассказывает Ирина Рыль.
Диетолог также посоветовала использовать листья и стебли растения в салатах.
При всей пользе цикория у напитка есть ряд противопоказаний. С осторожностью следует употреблять напиток людям с желчнокаменной болезнью, с гипотонией, с заболеваниями вен, а также с аллергией на цикорий. По словам диетолога, не стоит применять цикорий одновременно с антибиотиками, так как напиток может снизить эффективность препарата.
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