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Что будет с организмом, если регулярно пить цикорий

Дарья Амосова
2 часа назад

Диетолог Ирина Рыль в беседе с РИА Новости рассказала о пользе цикория. По словам врача, регулярное употребление напитка помогает снизить уровень сахара в крови, а также улучшить состояние кишечника.

Что будет с телом, если регулярно пить цикорий
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Что такое цикорий

Цикорий — род многолетних трав семейства Астровые. Из измельченного корня цикория варят напиток, который на вкус напоминает кофе. Однако «цветочная» альтернатива не содержит кофеина — а значит, не влияет на сон.

В чем польза цикория

Пить цикорий полезно и по другим причинам.

«Польза цикория несомненна. Он содержит в достаточном количестве витамины А, Е, В1, В2, В3, С, РР, а также калий и магний. В его составе есть большое количество инулина, который очень полезен для кишечной микрофлоры. Регулярное употребление напитка может помочь снизить сахар в крови и улучшить обмен веществ», — рассказывает Ирина Рыль.

Диетолог также посоветовала использовать листья и стебли растения в салатах.

Кому нельзя пить цикорий

При всей пользе цикория у напитка есть ряд противопоказаний. С осторожностью следует употреблять напиток людям с желчнокаменной болезнью, с гипотонией, с заболеваниями вен, а также с аллергией на цикорий. По словам диетолога, не стоит применять цикорий одновременно с антибиотиками, так как напиток может снизить эффективность препарата.

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Еда,Елена Малышева,РИА Новости,
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