Врач: что будет, если съедать горсть изюма каждый день

Диетолог Анна Мелехина объяснила россиянам, что будет, если включить изюм в ежедневный рацион. Ее слова передает РИА Новости.

По ее мнению, достаточно съедать 25 граммов продукта (примерно 1/4 чашки) в сутки.

"Изюм содержит флавоноиды, которые могут оказывать антиоксидантное действие, снижать уровень плохого холестерина, расслаблять кровеносные сосуды и снижать риск ишемической болезни сердца", — сообщила собеседник агентства.

Она отметила, что красные сорта винограда содержат больше антиоксидантов, чем белые.

"Добавляйте изюм в кашу, оладья, салаты. Получайте с ним пищевые волокна, витамины и сладкий вкус", — заявила Мелехина