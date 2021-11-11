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Врач: что будет, если съедать горсть изюма каждый день

Даша Краснова
1 час назад

Диетолог Анна Мелехина объяснила россиянам, что будет, если включить изюм в ежедневный рацион. Ее слова передает РИА Новости.

Врач: что будет, если съедать горсть изюма каждый день
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По ее мнению, достаточно съедать 25 граммов продукта (примерно 1/4 чашки) в сутки.

"Изюм содержит флавоноиды, которые могут оказывать антиоксидантное действие, снижать уровень плохого холестерина, расслаблять кровеносные сосуды и снижать риск ишемической болезни сердца", — сообщила собеседник агентства.

Она отметила, что красные сорта винограда содержат больше антиоксидантов, чем белые.

"Добавляйте изюм в кашу, оладья, салаты. Получайте с ним пищевые волокна, витамины и сладкий вкус", — заявила Мелехина

Однако в больших количествах изюм может вызвать диарею, тошноту или рвоту. Черный изюм при этом нельзя употреблять вместе с циклоспорином (антибиотиком), поскольку он уменьшает количество препарата, поглощаемого организмом.

Ранее мы рассказывали, что будет с организмом, если есть гвоздику каждый день.

Еда,РИА Новости,
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