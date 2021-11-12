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Российский врач назвал суточную норму соли

Даша Краснова
2 часа назад

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Олег Ирышкин назвал суточную норму соли. Его слова передает Sputnik.

Российский врач назвал суточную норму соли
Фото: DepositphotosDepositphotos

По его словам, чрезмерное количества соли влияет на задержку воды в организме. Это приводит к повышению кровяного давления, что увеличивает риск инфарктов и инсультов.

«Норма потребления соли — это пять граммов в сутки. При наличии повышенного артериального давления можно есть до пяти граммов соли в сутки. Если давление 140 и выше, то соль ограничивается до трех граммов в сутки», — заявил он.

По словам Ирышкина, в расчет следует брать не только ту соль, которую человек самостоятельно добавляет в пищу, но и ее количество в готовых продуктах.

Диетолог порекомендовал заменять поваренную соль травами и специями, а также соль с меньшим содержанием натрия.

«В соли в первую очередь мы боимся именно натрия, поскольку он повышает давление. В магазине легко найти соли калия и магния, например», — добавил он.

Ранее мы рассказывали, какие продукты повышают сахар в крови.

Еда,ИА Sputnik,
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