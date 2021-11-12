Российский врач назвал суточную норму соли

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Олег Ирышкин назвал суточную норму соли. Его слова передает Sputnik.
По его словам, чрезмерное количества соли влияет на задержку воды в организме. Это приводит к повышению кровяного давления, что увеличивает риск инфарктов и инсультов.
«Норма потребления соли — это пять граммов в сутки. При наличии повышенного артериального давления можно есть до пяти граммов соли в сутки. Если давление 140 и выше, то соль ограничивается до трех граммов в сутки», — заявил он.
По словам Ирышкина, в расчет следует брать не только ту соль, которую человек самостоятельно добавляет в пищу, но и ее количество в готовых продуктах.
Диетолог порекомендовал заменять поваренную соль травами и специями, а также соль с меньшим содержанием натрия.
«В соли в первую очередь мы боимся именно натрия, поскольку он повышает давление. В магазине легко найти соли калия и магния, например», — добавил он.
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