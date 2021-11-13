Пять продуктов, которые снижают риск рака

Рак толстой кишки — одна из самых частых причин смерти среди больных онкологией. Врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, что сегодня все чаще это заболевание встречается у молодых людей. Дело в том, что в их рационе слишком много химически обработанных продуктов: фастфуда, колбас, сублиматов.

Чтобы снизить риск развития заболевания, необходимо следить за своим питанием. По словам медика, от него зависит 80%5 успеха. Какие продукты помогают организму "сохранять себя".

Например, особенно полезен для здоровья ЖКТ цельнозерновой хлеб. Его можно есть по одному разу за день.

"Благодаря цельному злаку, зерну, сложному клетчаточному продукту наш организм очищается, выводит из организма всевозможные токсины, аллергены и создает условия для того, чтобы содержимое кишечника не оставалось там надолго", — рассказала Наталья Лазуренко телеканалу "Москва 24".

Смотрите видео, чтобы узнать про другие продукты, снижающие риск рака.