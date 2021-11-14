Эксперты перечислили самые частые ошибки при варке макарон

Французский кулинар Тифен Кампе и директор Национального научно-исследовательского агрономического института Эрве Тис перечислили основные ошибки при приготовлении макарон.Их слова приводит газета Le Figaro.
Эксперты утверждают, что ошибкой является добавление оливкового масла. По их совам, в нем просто-напросто нет смысла, так как оно поднимается на поверхность, не смешиваясь с водой. Также они советуют сразу добавлять соль.
Специалисты рекомендуют не использовать маленькие кастрюли. Макароны следует варить в большом количестве воды: более полутора литров на 100 грамм макаронных изделий, отметили Кампе и Тис.
«Прежде чем погрузить макароны в воду, дождитесь ее кипения. Так вы сможете четко соблюсти время приготовления. В противном случае будет трудно понять, когда макароны готовы»,
— подчеркнула Кампе.
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