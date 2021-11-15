Названы продукты для нормализации работы кишечника

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал продукты, которые помогают наладить работу кишечника. Об этом медик рассказал в выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».
По его словам, на работе кишечника плохо сказывается мясо. Для нормализации стула лучше сократить его до 2–3 раз в неделю.
Среди полезных продуктов врач назвал холодный картофель:
"В процессе охлаждения часть крахмала переходит в резистентный, и наши пищеварительные ферменты в толстой кишке из этого картофеля превращаются в полезный пребиотик. Он задерживает воду, что благотворно сказывается на очищении организма".
Также работу кишечника нормализуют моченые яблоки.
"В них увеличивается количество пробиотических факторов в процессе приготовления. Из сквашенных овощей и фруктов к нам в организм поступают уникальные бактериальные тела, пищевые волокна и органические кислоты", — сказал диетолог.
Еще один важный для ЖКТ продукт — это цикорий. Он содержит инсулин:
"У него качественное пребиотическое действие. Также инулином богат топинамбур".