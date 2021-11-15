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Названы продукты для нормализации работы кишечника

Мира Маркина
2 часа назад

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал продукты, которые помогают наладить работу кишечника. Об этом медик рассказал в выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Названы продукты для нормализации работы кишечника
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его словам, на работе кишечника плохо сказывается мясо. Для нормализации стула лучше сократить его до 2–3 раз в неделю.

Среди полезных продуктов врач назвал холодный картофель:

"В процессе охлаждения часть крахмала переходит в резистентный, и наши пищеварительные ферменты в толстой кишке из этого картофеля превращаются в полезный пребиотик. Он задерживает воду, что благотворно сказывается на очищении организма".

Также работу кишечника нормализуют моченые яблоки.

"В них увеличивается количество пробиотических факторов в процессе приготовления. Из сквашенных овощей и фруктов к нам в организм поступают уникальные бактериальные тела, пищевые волокна и органические кислоты", — сказал диетолог.

Еще один важный для ЖКТ продукт — это цикорий. Он содержит инсулин:

"У него качественное пребиотическое действие. Также инулином богат топинамбур".

Ранее диетолог перечислила полезные свойства имбиря.

Еда,Михаил Гинзбург,
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