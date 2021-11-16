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Врач объяснила, кому опасно есть яблоки

Катерина Саломе
44 минуты назад

Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала, кому необходимо исключить из рациона яблоки, чтобы избежать проблем со здоровьем. Слова эксперта приводит РИА Новости.

Врач объяснила, кому опасно есть яблоки
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как утверждает специалист, яблоки противопоказаны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, гастрите, а также язве желудка или кишечника. Поэтому диетолог рекомендует употреблять запеченные фрукты, так как именно в процессе термообработки содержащиеся в них лимонные и яблочные кислоты разрушаются.

"Яблоко натощак, как и любые кислые продукты, может вызвать вздутие живота, раздражение слизистых и обострение заболеваний из-за большого количества грубой клетчатки",

— объяснила Кораблева.

Ранее мы писали о том, что приготовить из лишних яблок.

Еда,Ольга Кораблева,РИА Новости,
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