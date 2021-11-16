Врач объяснила, кому опасно есть яблоки

Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала, кому необходимо исключить из рациона яблоки, чтобы избежать проблем со здоровьем. Слова эксперта приводит РИА Новости .

Как утверждает специалист, яблоки противопоказаны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, гастрите, а также язве желудка или кишечника. Поэтому диетолог рекомендует употреблять запеченные фрукты, так как именно в процессе термообработки содержащиеся в них лимонные и яблочные кислоты разрушаются.