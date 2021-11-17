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Терапевт предупредил о токсинах в домашних консервах

Мария Каткова
2 часа назад

Врач-терапевт Георгий Сапего рассказал, что в домашних консервах может содержаться смертельно опасный токсин. Об этом сообщает радио Sputnik.

Терапевт предупредил о токсинах в домашних консервах
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В консервах, вяленой рыбе и ферментированных продуктах может содержаться ботулотоксин, который смертельно опасен для человека и приводит к ботулизму.

"Ботулизм — это отравление токсином, который вырабатывают определенные микробы. Ботулотоксин крайне опасен даже в микроскопических количествах — он вызывает тяжелое поражение нервной системы вплоть до летального исхода. Эти микробы размножаются при отсутствии воздуха, при низкой кислотности и преимущественно при комнатной температуре"

При этом, даже кипячение не предотвращает заражение продукта токсинами, вызывающими ботулизм. Для этого нужен специальный стерилизатор, работающий под давлением. Даже по внешнему виду определить наличие токсинов в консервах не получится.

"Излюбленное место для возбудителя ботулизма — домашние консервы или колбасы, разные ферментированные продукты кустарного производства, вяленая рыба"

Не только консервы могут навредить на праздничном столе. Нутрициолог рассказала, для кого опасны мандарины.

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