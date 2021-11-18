Диетолог назвал 4 необычных преимущества кофе

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» рассказал о полезных свойствах кофе. Специалист также пояснил, сколько кофе в день можно пить.

По словам эксперта, кофе повышает чувствительность тканей к инсулину, поэтому бодрящий напиток снижает уровень сахара в крови.

«Эффект снижения уровня сахара в крови актуален при сахарном диабете второго типа», — поясняет диетолог.

Также Гинзбург рассказал, что кофе обладает противоопухолевым эффектом. Напиток защищает от рака печени, меланомы и опухолей других локализаций, отметил врач.

Необычное преимущество кофе — снижение потери слуха у мужчин.

«В эпидемиологических исследованиях было показано, что в течение 10-15 лет наблюдения возрастная потеря слуха у мужчин, которые употребляют по три-четыре чашечки кофе в день, выражена меньше», — объяснил врач.

Наконец, по словам эксперта, кофе значительно снижает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы и болезни Альцгеймера.