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Диетолог назвал 4 необычных преимущества кофе для организма

Мира Маркина
1 час назад

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» рассказал о полезных свойствах кофе. Специалист также пояснил, сколько кофе в день можно пить.

Диетолог назвал 4 необычных преимущества кофе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам эксперта, кофе повышает чувствительность тканей к инсулину, поэтому бодрящий напиток снижает уровень сахара в крови.

«Эффект снижения уровня сахара в крови актуален при сахарном диабете второго типа», — поясняет диетолог.

Также Гинзбург рассказал, что кофе обладает противоопухолевым эффектом. Напиток защищает от рака печени, меланомы и опухолей других локализаций, отметил врач.

Необычное преимущество кофе — снижение потери слуха у мужчин.

«В эпидемиологических исследованиях было показано, что в течение 10-15 лет наблюдения возрастная потеря слуха у мужчин, которые употребляют по три-четыре чашечки кофе в день, выражена меньше», — объяснил врач.

Наконец, по словам эксперта, кофе значительно снижает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы и болезни Альцгеймера.

Врач добавил, что полезные эффекты напитка проявляются при умеренном потреблении — то есть не больше трех-четырех чашек в день.

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Еда,Михаил Гинзбург,
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