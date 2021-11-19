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Диетолог назвала самую полезную рыбу

Стелла Шмель
1 час назад

Врач-диетолог и нутрициолог Надежда Цапкина рассказала, какая рыба считается самой полезной. Ей оказалась сельдь и скумбрия. Об этом она сообщила в беседе с РИА Новости.

Названа самая полезная рыба
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как сказала врач, именно рыбы северных морей обладают одними из самых необходимых для человека свойств - это ценный источник легкоусвояемого белка, витамина D, Омега-3 жирных кислот, а также антиоксидантов.

"Все это благотворно влияет на иммунную систему. Причем чем меньше рыба, тем меньше в ней накапливается токсинов, которые в больших количествах могут быть вредны нашему организму",

- отметила врач.

Но какие изменения произойдут в организме, если ввести в рацион на регулярной основе блюда из рыбы? Врачи и диетологи из США рассказали о последствиях употребления рыбы два раза в неделю. По их мнению, такой рацион исключительно приятно влияет на организм. Ранее мы подробно писали об этом.

Еда,РИА Новости,
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