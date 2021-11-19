Названа самая полезная рыба

Врач-диетолог и нутрициолог Надежда Цапкина рассказала, какая рыба считается самой полезной. Ей оказалась сельдь и скумбрия. Об этом она сообщила в беседе с РИА Новости.

Как сказала врач, именно рыбы северных морей обладают одними из самых необходимых для человека свойств - это ценный источник легкоусвояемого белка, витамина D, Омега-3 жирных кислот, а также антиоксидантов.

"Все это благотворно влияет на иммунную систему. Причем чем меньше рыба, тем меньше в ней накапливается токсинов, которые в больших количествах могут быть вредны нашему организму",

- отметила врач.