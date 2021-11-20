Что будет, если злоупотреблять кофе: рассказывает эксперт

Во всем нужна мера — так считают специалисты. Наукой уже доказано, что регулярное употребление кофе способно защитить человека от многих болезней. Но даже бодрящий утренний кофе может навредить организму и способствовать его старению, если пить напиток неправильно.

Многие любители кофе не замечают, как влияет на их организм чрезмерное употребление напитка. Врач Лизой Московиц считает, что не стоит заменять полноценный завтрак чашкой кофе, в результате организм не получит необходимых витаминов и минералов.

Привычка завтракать только кофе может негативно отразиться на желудке. Сахар, который постоянно добавляют в напиток, ускоряет процесс старения и может стать причиной развития диабета.Специалист отметила, что если пить кофе поздно вечером, то плохой сон гарантирован. А недосып и бессонница влекут за собой проблемы с иммунитетом, пишет издание Eat This.