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Что будет, если злоупотреблять кофе: рассказывает эксперт

Letidor.ruиещё 2
2 часа назад

Во всем нужна мера — так считают специалисты. Наукой уже доказано, что регулярное употребление кофе способно защитить человека от многих болезней. Но даже бодрящий утренний кофе может навредить организму и способствовать его старению, если пить напиток неправильно.

Что будет, если злоупотреблять кофе: рассказывает эксперт
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Многие любители кофе не замечают, как влияет на их организм чрезмерное употребление напитка. Врач Лизой Московиц считает, что не стоит заменять полноценный завтрак чашкой кофе, в результате организм не получит необходимых витаминов и минералов.

Привычка завтракать только кофе может негативно отразиться на желудке. Сахар, который постоянно добавляют в напиток, ускоряет процесс старения и может стать причиной развития диабета.Специалист отметила, что если пить кофе поздно вечером, то плохой сон гарантирован. А недосып и бессонница влекут за собой проблемы с иммунитетом, пишет издание Eat This.

Ранее доктор назвал 4 необычных преимущества кофе.

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