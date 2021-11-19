Названо лучшее шампанское на Новый год

Лучшее российское шампанское можно приобрести в диапазоне от полутора до трех тысяч рублей за бутылку. Об этом рассказал преподаватель Школы вина "Энотрия" и креативный директор журнала Simple Wine News Дмитрий Мережко. Его слова приводит "Прайм".

Именно в этом ценовом сегменте находятся лучшие российские шампанские, а конкуренцию им составляют просеко и кава, а также франчакорта из Ломбардии и французские креманы.

"Модная категория – петнаты, мутноватые и сладковатые игристые вина, часто закупоренные пивной пробкой. Помимо этой категории, почти все вина здесь будут брютами или экстра-брютами".

Обратить внимание можно и на ценовую категорию поскромнее. Неплохое шампанское можно найти и по цене 800 рублей за бутылку.

Экперт советует обратить внимание на игристые вина, но здесь придется "повыбирать".

"Они будут сделаны, как правило, резервуарным способом, из разных сортов винограда, будут белыми или розовыми, произведёнными, чаще всего, крупными предприятиями".