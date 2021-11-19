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Продуктовый набор для оливье стал дороже

Стелла Шмель
39 минут назад

В 2021 году подорожал продуктовый набор для салата оливье. Об этом рассказала доцент кафедры ресторанного бизнеса Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Елена Мясникова. Ее слова приводит агентство "Москва".

Продуктовый набор для оливье стал дороже
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выяснилось, что цена продуктового набора для данного салата в этом году выросла более, чем на шесть процентов.

"Для расчета стоимости салата оливье примем следующую рецептуру, предложенную Росстатом для расчета так называемого индекса оливье. В состав рецептуры входят следующие продукты: огурцы (400 г), зеленый горошек (380 г), картофель (500 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 штуки), вареная колбаса (300 г), майонез (200 г) и репчатый лук (100 г). Из такого количества можно приготовить 2-2,5 кг салата на 8-10 персон. Так, стоимость продовольственного набора для приготовления салата оливье увеличится на 6,07% по сравнению с 2020 годом и составит в среднем по Российской Федерации 322,5 руб."

Такой скачок стоимости произошел из-за увеличения цен на вареную колбасу, картофель, морковь, лук и майонез, считает эксперт.

Тем не менее, сделать салат более экономичным и полезным можно, заменив колбасу на курицу.

"Салат оливье можно сделать более бюджетным и полезным, если заменить вареную колбасу курицей, которая по стоимости значительно ниже - 438,2 руб. и 182,7 за 1 кг соответственно".

Ранее мы писали, в какой ценовой категории искать лучшее российское шампанское.

Еда,Елена Мясникова,Росстат,АГН "Москва",
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