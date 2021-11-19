Продуктовый набор для оливье стал дороже

"Для расчета стоимости салата оливье примем следующую рецептуру, предложенную Росстатом для расчета так называемого индекса оливье. В состав рецептуры входят следующие продукты: огурцы (400 г), зеленый горошек (380 г), картофель (500 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 штуки), вареная колбаса (300 г), майонез (200 г) и репчатый лук (100 г). Из такого количества можно приготовить 2-2,5 кг салата на 8-10 персон. Так, стоимость продовольственного набора для приготовления салата оливье увеличится на 6,07% по сравнению с 2020 годом и составит в среднем по Российской Федерации 322,5 руб."