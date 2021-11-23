Сколько шоколада в день безвредно для организма

Диетолог Марина Аплетаева назвала ежедневную норму шоколаду, которую можно есть без вреда для здоровья и фигуры. Об этом сообщает «Ридус».

Эксперт отметила, что безвредной нормой считается 15 граммов шоколада в день. По словам врача, человек может спокойно обходится без шоколада, так как он не является обязательным продуктом в рационе.

Врач рекомендовала отдавать предпочтение в пользу темного шоколада, в котором содержится как минимум 50 процентов какао. А вот от молочного она советовала отказаться, така как в нем в разы больше сахара. Примечательно, что людям, у которых диагностированы сахарный диабет, преддиабет, аллергии или болезней ЖКТ, следует полностью отказаться от шоколада, утверждает диетолог.

«Если очень хочется сладкого, то шоколад лучше заменить мармеладом или сухофруктами: в них есть пищевые волокна, которые будут тормозить усвоение сахара»,

— подчеркнула специалист.