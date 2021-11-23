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Сколько шоколада в день можно есть без вреда для здоровья

Катерина Саломе
3 часа назад

Диетолог Марина Аплетаева назвала ежедневную норму шоколаду, которую можно есть без вреда для здоровья и фигуры. Об этом сообщает «Ридус».

Сколько шоколада в день безвредно для организма
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперт отметила, что безвредной нормой считается 15 граммов шоколада в день. По словам врача, человек может спокойно обходится без шоколада, так как он не является обязательным продуктом в рационе.

Врач рекомендовала отдавать предпочтение в пользу темного шоколада, в котором содержится как минимум 50 процентов какао. А вот от молочного она советовала отказаться, така как в нем в разы больше сахара. Примечательно, что людям, у которых диагностированы сахарный диабет, преддиабет, аллергии или болезней ЖКТ, следует полностью отказаться от шоколада, утверждает диетолог.

«Если очень хочется сладкого, то шоколад лучше заменить мармеладом или сухофруктами: в них есть пищевые волокна, которые будут тормозить усвоение сахара»,

— подчеркнула специалист.

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