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Врач рассказала, чем опасен миндаль

Катерина Саломе
2 часа назад

Диетолог Светлана Фус рассказала, что благодаря питательным веществам миндаль благоприятно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы и мозга. Тем не менее, по словам эксперта, употребление орехов до термической обработки грозит проблемами со здоровьем. Об этом эксперт заявила в беседе с РИА Новости.

Врач рассказала, чем опасен миндаль
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как утверждает эксперт, в миндале содержится цианогликозид амигдалин. Продукты распада этого вещества придают ореху специфический миндальный запах и горечь.

"При этом выделяется синильная кислота, один из сильнейших ядов…"

— подчеркнула специалист, добавив, что опасности можно миновать, если подвергать орехи тепловой обработке при температуре 180 градусов в течение 8-10 минут.

"Плюс орехов том, что они могут храниться долго, не теряя при этом своих полезных свойств и вкусовых качеств. Этот продукт можно брать с собой в длительную поездку и употреблять в тех ситуациях, когда нет возможностей и времени для полноценного приема пищи",

— резюмировала диетолог.

Ранее мы писали о том, что названы снижающие уровень холестерина орехи.

Еда,РИА Новости,
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