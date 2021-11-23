Врач рассказала, чем опасен миндаль

Диетолог Светлана Фус рассказала, что благодаря питательным веществам миндаль благоприятно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы и мозга. Тем не менее, по словам эксперта, употребление орехов до термической обработки грозит проблемами со здоровьем. Об этом эксперт заявила в беседе с РИА Новости.
Как утверждает эксперт, в миндале содержится цианогликозид амигдалин. Продукты распада этого вещества придают ореху специфический миндальный запах и горечь.
"При этом выделяется синильная кислота, один из сильнейших ядов…"
— подчеркнула специалист, добавив, что опасности можно миновать, если подвергать орехи тепловой обработке при температуре 180 градусов в течение 8-10 минут.
"Плюс орехов том, что они могут храниться долго, не теряя при этом своих полезных свойств и вкусовых качеств. Этот продукт можно брать с собой в длительную поездку и употреблять в тех ситуациях, когда нет возможностей и времени для полноценного приема пищи",
— резюмировала диетолог.
Ранее мы писали о том, что названы снижающие уровень холестерина орехи.