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Диетолог рассказала, кому нельзя есть морковь

Мария Каткова
1 час назад

Врач-диетолог Ольга Кораблева назвала категории людей, которым нельзя употреблять морковь. Об этом сообщает РИА Новости.

Диетолог рассказала, кому нельзя есть морковь
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперт рассказала, что овощ полезен для кожи и сердечно-сосудистой системы, но его нельзя употреблять тем, кто страдает от болезней печени.

"Если орган нездоров, то он не может усвоить каротин. В числе противопоказаний также язвенная болезнь желудка или кишечника и энтерит, то есть воспаление стенок тонкой кишки"

Диетолог также рассказала, как правильно выбрать морковь. Кораблева отметила, что она не должна быть мягкой и бугристой, а также на ней не должно быть пятен и трещин.

"Если ботва слишком густая, то, скорее всего, корнеплод окажется твердым", — добавила она.

Не только морковь может быть опасна для некоторых людей. Диетолог объяснила, кому нельзя есть капусту.

Еда,Ольга Кораблева,
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