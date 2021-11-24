Диетолог рассказала, кому нельзя есть морковь

Врач-диетолог Ольга Кораблева назвала категории людей, которым нельзя употреблять морковь. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт рассказала, что овощ полезен для кожи и сердечно-сосудистой системы, но его нельзя употреблять тем, кто страдает от болезней печени.

"Если орган нездоров, то он не может усвоить каротин. В числе противопоказаний также язвенная болезнь желудка или кишечника и энтерит, то есть воспаление стенок тонкой кишки"

Диетолог также рассказала, как правильно выбрать морковь. Кораблева отметила, что она не должна быть мягкой и бугристой, а также на ней не должно быть пятен и трещин.

"Если ботва слишком густая, то, скорее всего, корнеплод окажется твердым", — добавила она.