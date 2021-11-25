Назван универсальный продукт, способный почистить желудок

Без укропа не обходится ни одно застолье и традиционно он считается дополнением ко многим блюдам, которые популярны в России.
Диетолог Павел Терехов в беседе с РИА Новости рассказал, как употребление укропа сказывается на организме.
"Укроп всем известен в кулинарии. Он содержит много витаминов, бета-каротин, фолиевую кислоту и другие полезные вещества. Ни один стол не обходится без этого продукта: супы, пюре, салаты, маринады — список бесконечен".
Укроп способен оказывать благотворное действие на работе пищеварительной системы и способствует послаблению кишечника.
"Укроп может не только помочь восполнить недостаток витаминов и микроэлементов. Эта трава благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, обладая сосудорасширяющим действием и укрепляя сосудистую стенку, стимулирует выведение желчи".