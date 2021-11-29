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Диетолог рассказала о самом опасном орехе

Мария Каткова
1 час назад

Диетолог Светлана Панченко рассказала о самом опасном орехе. Об этом сообщает РИА Новости.

Диетолог рассказала о самом опасном орехе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По ее мнению, существует несколько факторов, которые делают арахис вредным, хотя он и не считается орехом. Он растет на земле и относится к семейству бобовых.

"Самым вредным орехом действительно можно назвать арахис. Вообще ошибочно считать его орехом, он относится к семейству бобовых и растет в земле"

В первую очередь арахис является одним из самых сильны аллергенов. Он также часто подвергается воздействию плесневых грибков.

Диетолог добавила, что во всех орехах содержится фитиновая кислота, которая мешает усваивать полезные микроэлементы из пищи, например железо. Она порекомендовала вымачивать их в воде, а потом высушивать перед употреблением.

Не только орехи могут быть вредны для организма. Опасными могут быть и фрукты, которые многие любят употреблять ежедневно. Ученые назвали самый радиоактивный фрукт.

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