Назван продукт, помогающий снизить давление

"Свекла считается особенно полезной для сердца пищей, поскольку в ней содержится много нитратов, которые, как было доказано, расслабляют кровеносные сосуды и, следовательно, снижают давление, ведь кровь начинает циркулировать гораздо более свободно"

Лучше всего при гипертонии помогает употребление свекольного сока. При этом, свекла будет приносить пользу даже в том случае, если вы будете употреблять ее разными способами. Ученые проводили эксперимент, в рамках которого двум группам людей в течение недели давали выпивать 250 граммов сока и съедать 250 граммов запечной свеклы. У двух групп снизились показатели давления.