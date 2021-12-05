Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть бурый рис

Нутрициолог Елена Брянцев заявила, что бурый рис можно есть далеко не всем. По ее словам, этот злак категорически нельзя употреблять при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Слова эксперта приводит РИА Новости.

Как утверждает врач, от белого бурый рис отличается степенью обработки. При этом она подчеркнула, что все злаковые содержат фитиновую кислоту, которая является антинутриентом и частично блокирует всасывание магния, кальция, железа и цинка. Кроме того, это вещество может стать причиной аллергий и чувствительности к той или иной пищи.

"Поэтому количество злаковых, которое можно употреблять без вреда для здоровья, а также их выбор, зависят от многих факторов",

— подчеркнула Брянцева.

По мнению специалиста, бурый рис стоит выбирать при повышенном уровне сахара в крови. Но при этом важно учитывать здоровье кишечника.

"Нет ли у вас СРК (синдром раздраженного кишечника) или СИБР (синдром избыточного бактериального роста). При заболеваниях Крона или НЯК (неспецифический язвенный колит) придется отказаться от злаковых совсем!"

— предупредила эксперт.