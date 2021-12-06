Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+8° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
29 минут назад

Нутрициолог объяснила пользу редьки

Нутрициолог Анна Дробышева заявила, что редька оказывает многогранное воздействие на организм человека. Об этом сообщает РИА Новости.

Нутрициолог объяснила пользу редьки
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По ее словам, редька считается лечебным овощем. Она обладает антибактериальными свойствами, поэтому его можно использовать в период заболеваний.

«Редька — прекрасный продукт для женщин. Нормализует гормональный фон, снижает болевые ощущения во время критических дней, замедляет старение кожных покровов Овощ полезен и для мужского здоровья. Он повышает уровень тестостерона, снимает воспаление простаты», — отметила Дробышева.

Однако специалист призвала исключить из рациона редьку людям с заболеваниями ЖКТ, почек, а также при подагре. Овощ также противопоказан беременным, так как в нем содержатся эфирные масла, которые повышают тонус матки.

Ранее "Рамблер" сообщал, кому нельзя есть хурму.

Еда,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители