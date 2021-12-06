Нутрициолог объяснила пользу редьки

Нутрициолог Анна Дробышева заявила, что редька оказывает многогранное воздействие на организм человека. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, редька считается лечебным овощем. Она обладает антибактериальными свойствами, поэтому его можно использовать в период заболеваний.

«Редька — прекрасный продукт для женщин. Нормализует гормональный фон, снижает болевые ощущения во время критических дней, замедляет старение кожных покровов Овощ полезен и для мужского здоровья. Он повышает уровень тестостерона, снимает воспаление простаты», — отметила Дробышева.

Однако специалист призвала исключить из рациона редьку людям с заболеваниями ЖКТ, почек, а также при подагре. Овощ также противопоказан беременным, так как в нем содержатся эфирные масла, которые повышают тонус матки.