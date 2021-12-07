Эксперт раскрыла рецепт полезного оливье

Эксперт онлайн-сервисов "СберЗдоровье" и "СберМаркет" заявила, что адептам здорового образа жизни не нужно в Новый год отказываться от оливье. По ее словам, достаточно лишь заменить несколько продуктов. Слова специалиста приводит РИА Новости.

"В первую очередь необходимо заменить вареную колбасу на отварную говядину",

– сообщила диетолог "СберЗдоровье" Маргарита Макуха.

Как утверждает эксперт, в колбасе содержится много трансжиров, при том что белка в ней довольно мало. В говядине, наоборот, много белка и мало жира, отметила Макуха.

Также специалист рекомендует заменить соленые огурцы на свежие и майонез не покупать, а сделать самостоятельно. "Альтернатива обычному майонезу – полезный домашний майонез. Он прост в приготовлении и содержит в два с лишним раза меньше калорий", – подчеркнула эксперт.

Таким образом, согласно обновленному рецепту, на четыре порции оливье понадобится 400 грамм вареной говядины, восемь штук вареного картофеля, две вареных моркови, четыре свежих огурца, столько же - крутых яиц, и целая банка зеленого горошка.

"Нарежьте кубиками вареные овощи, говядину, свежие огурцы и яйца. Положите все ингредиенты в салатницу и добавьте зеленый горошек. Смешайте ингредиенты для приготовления домашнего майонеза в отдельной емкости и добавьте получившуюся массу к нарезанным овощам и мясу. Перемешайте, посолите по вкусу, и салат готов",