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49 минут назад

Диетолог ответила, что будет, если регулярно пить зеленый чай

Регулярное употребление зеленого чая благотворно действует на организм человека. Диетолог Татьяна Иванникова в беседе с РИА Новости рассказала, как именно этот напиток влияет на тело.

Диетолог ответила, что будет, если регулярно пить зеленый чай
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам специалиста, зеленый чай обладает успокаивающими свойствами. Кроме того, он защищает от переедания на фоне стресса. В зеленом чае высокое содержание катехинов и витамина C.

"Катехины укрепляют стенки капилляров, снижают риск развития раковых клеток, повышают иммунитет, предупреждают риск развития склероза",

- отметила врач-диетолог.

Людям с пониженным давлением, а также тем, у кого заболевания ЖКТ и печени, следует употреблять зеленый чай с осторожностью.

Ранее мы подробнее писали о том, кому запрещено пить зеленый чай.

Еда,РИА Новости,
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