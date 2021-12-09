Диетолог ответила, что будет, если регулярно пить зеленый чай

Регулярное употребление зеленого чая благотворно действует на организм человека. Диетолог Татьяна Иванникова в беседе с РИА Новости рассказала, как именно этот напиток влияет на тело.

По словам специалиста, зеленый чай обладает успокаивающими свойствами. Кроме того, он защищает от переедания на фоне стресса. В зеленом чае высокое содержание катехинов и витамина C.

"Катехины укрепляют стенки капилляров, снижают риск развития раковых клеток, повышают иммунитет, предупреждают риск развития склероза",

- отметила врач-диетолог.

Людям с пониженным давлением, а также тем, у кого заболевания ЖКТ и печени, следует употреблять зеленый чай с осторожностью.