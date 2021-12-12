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51 минуту назад

Названы вредные для пожилых людей продукты

Диетолог Марият Мухина заявила о склонности пожилых людей к инсулинорезистентности, набору веса и диабету. Поэтому, по словам специалиста, им необходимо исключить из рациона продукты с высоким гликемическим индексом. Ее слова приводят «Народные Новости».

Названы вредные для пожилых людей продукты
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как утверждает эксперт, людям преклонного возраста хлеб и кашу можно есть только в том случае, если у них идеальный вес и хорошие показатели углеводного обмена и инсулинорезистентности.

Доктор рекомендует пенсионерам добавить в рацион творог, мясо и яйца. По ее словам, именно в этих продуктах идеальное сочетание жиров, белков и углеводов. Не стоит также о забывать о субпродуктах, отметила эксперт.

«У пожилых людей ухудшена регенерация различных тканей. Блюда из конкретных продуктов каждый день для пяти основных органов — мозга, печени, лёгких, почек и сердца, нужно съедать каждый день»,

— подчеркнула Мухина.

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Еда,Марият Мухина,
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