Эксперты рассказали о пользе хурмы для иммунитета

Специалисты Центра общественного здоровья Карелии заявили о необходимости употребления хурмы в зимний период. В фруктах содержатся витамины А, С и P, которые скажутся на повышении иммунитета и общем состоянии организма. Слова специалиста приводит Пятый канал.

По словам специалистов, эти витамины помогают коже оставаться более эластичной и упругой. Как подчеркивают ученые, продукт за счет калия в составе полезен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. А благодаря большому количеству пищевых волокон и полезных микроэлементов фрукт подойдет людям с расстройствами пищеварительной системы.

«Хурма является отличным тонизирующим средством, быстро снимает усталость, успокаивает нервную систему и повышает работоспособность»,

— резюмировали эксперты.