Раскрыт способ обезопасить себя от покупки плохой красной икры

Стало известно, как уменьшить риски нарваться на фальсификат или на просроченный товар при покупке красной икры. В беседа с радио "Говорит Москва" об этом подробно рассказал руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.
Он отметил, что в преддверии Нового года сам продукт дорожает, а в качестве товара при этом уверенность есть далеко не всегда.
"Я бы рекомендовал при выборе красной игры как можно меньше сократить риски нарваться на фальсификат или на прошлогоднюю икру просроченную. Выбирать баночки, которые упакованы там, на Дальнем Востоке, в период с июня по октябрь. И лучше бы, если эта дата была выбита на крышечке. Так вы себя надёжно обезопасите. Потому что если они достают эту икру из холодильников, то печатают дату, когда они туда её упаковали. Например, 9 декабря, хотя эта икра выловлена в августе".
Ранее мы писали о некоторых других секретах выбора качественной красной икры.