Раскрыт способ обезопасить себя от покупки плохой красной икры

"Я бы рекомендовал при выборе красной игры как можно меньше сократить риски нарваться на фальсификат или на прошлогоднюю икру просроченную. Выбирать баночки, которые упакованы там, на Дальнем Востоке, в период с июня по октябрь. И лучше бы, если эта дата была выбита на крышечке. Так вы себя надёжно обезопасите. Потому что если они достают эту икру из холодильников, то печатают дату, когда они туда её упаковали. Например, 9 декабря, хотя эта икра выловлена в августе".