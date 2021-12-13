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48 минут назад

Названы продукты, которые помогают снизить холестерин

Холестерин необходим человеку, чтобы быть здоровыми, но его избыток может привести к серьезным последствиям. Специалисты назвали два продукта, прием которых поможет снизить уровень холестерина. Об этом сообщает «Медик Форум».

Названы продукты, которые помогают снизить холестерин
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Этими продуктами стала рыба, богатая и чеснок. Жирная рыба полезна для сердца омега-3 кислотами, повышающие уровень «хорошего» холестерина и снижающие «плохой». А чеснок содержит витамины C и B6, марганец и селен.

Кардиологи рекомендуют изменить свой рацион питания, начать вести более активный образ жизни и отказаться от курения для того, чтобы холестерин вернулся в норму.

«Чтобы снизить уровень холестерина, постарайтесь сократить употребление жирной пищи, особенно пищи, содержащей такой тип жиров, который называется насыщенными жирами. Вы все еще можете есть продукты, содержащие более здоровый тип жира, называемый ненасыщенными», — заявили врачи.

Ранее мы рассказывали, какие продукты снижают давление.

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