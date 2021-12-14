Перечислены вредные для печени продукты

Нутрициолог Елена Михайленко назвала продукты, которые оказывают на печень токсичное влияние. Ее слова приводит РИА Новости.

"Для здоровья печени, как и для здоровья других органов нашего организма, рекомендуется ограничить продукты с высоким содержанием животного жира — такие как сало, сливочное масло, колбасные изделия, жирные сорта мяса (утка, свинина). Необязательно полностью отказываться от этих продуктов, следует употреблять их в своем рационе умеренно",

— заявила Михайленко.

По словам эксперта, к негативным последствиям для печени также приводит повышенное количество соли в рационе.

"По рекомендации ВОЗ, суточная доза соли должна составлять не более 5 граммов для взрослого человека. Не стоит также забывать, что соль часто скрыта в мясопродуктах, таких как колбасы, мясные копчености, сосиски. Большое количество соли также содержится в соленых сырах, чипсах, консервированных продуктах. Здоровой заменой будет приготовленный в домашних условиях бутерброд с запеченной индейкой и овощами, творожным сыром или малосольной рыбой", — подчеркнула доктор.

Как уточняет нутрициолог, чтобы сохранить здоровье печени также следует отказаться от спиртных напитков и сократить

приготовление блюд в большом количестве масла.

"Так вы сохраните не только печень, но и здоровье в целом",

– резюмировала Михайленко.