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15 минут назад

Диетолог объяснила, кому нельзя есть ананасы

Врач-диетолог Елена Соломатина озвучила условия, при которых следует отказаться от употребления ананасов. Ее слова приводит "Москва 24".

Диетолог объяснила, кому нельзя есть ананасы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как утверждает медик, одно из них — повышенная кислотность желудка. Так как в фруктах содержатся органические кислоты, они раздражают слизистую. Второе противопоказание — аллергическая реакция, уточнила доктор.

"Ананас – это, конечно, экзотика. Поэтому взрослым, склонным к аллергии, и особенно детям нужно есть его с осторожностью",

— подчеркнула диетолог, добавив, что суточная норма фрукта для взрослого составляет 100 граммов.

При этом эксперт напомнила, что в ананасах много пользы. Фрукт богат витаминами C и B и клетчаткой, а также разжижают кровь и препятствуют образованию тромбов.

Читайте также о том, какой фрукт нужно есть после интенсивных тренировок.

Еда,Елена Соломатина,Москва24,
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