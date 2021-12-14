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1 час назад

Диетолог предупредила об опасности "Селедки под шубой"

Салат «Селедка под шубой» не рекомендуется есть людям, которые страдают от проблем с печенью, почками и желудочно-кишечным трактом. Об этом сообщает врач-диетолог Елены Соломатиной в беседе с «Вечерней Москвой».

Диетолог предупредила об опасности "Селедки под шубой"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Селедка под шубой содержит большое количество клетчатки и сложных “раздражающих” ингредиентов. В майонезе, например, содержится уксус и горчица, которые вредят людям с нарушениями в работе ЖКТ. При этом большое количество соли у гипертоников может спровоцировать гипертонический криз.

Кроме того, этот салат не рекомендуют есть россиянам, которые страдают от сердечно-сосудистых болезней и лишнего веса.

Диетолог предупреждает, что салаты лучше не оставлять на следующий день, потому как в этой среде размножаются бактерии.

Ранее мы писали о том, что приготовить на Новый год за 20 минут. Так, приготовить вкусные спагетти с чесноком и лимоном сможет каждый. Из этих на первый взгляд несочетаемых ингредиентов выходит сытное блюдо, которое дополнит другие цитрусы на новогоднем столе.

Еда,Елена Соломатина,
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