Диетолог предупредила об опасности "Селедки под шубой"

Салат «Селедка под шубой» не рекомендуется есть людям, которые страдают от проблем с печенью, почками и желудочно-кишечным трактом. Об этом сообщает врач-диетолог Елены Соломатиной в беседе с «Вечерней Москвой».

Селедка под шубой содержит большое количество клетчатки и сложных “раздражающих” ингредиентов. В майонезе, например, содержится уксус и горчица, которые вредят людям с нарушениями в работе ЖКТ. При этом большое количество соли у гипертоников может спровоцировать гипертонический криз.

Кроме того, этот салат не рекомендуют есть россиянам, которые страдают от сердечно-сосудистых болезней и лишнего веса.

Диетолог предупреждает, что салаты лучше не оставлять на следующий день, потому как в этой среде размножаются бактерии.