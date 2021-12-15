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11 минут назад

Выяснилось, что будет, если есть гречку каждый день

Нутрициолог Екатерина Михайленко назвала полезные свойства, которыми обладает гречка. Об этом сообщает РИА Новости.

Выяснилось, что будет, если есть гречку каждый день
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперт отметила, что в гречке высокое содержание растительного белка среди всех круп. Кроме того, в ней содержатся витамины разной группы, а также другие полезные вещества: кальций, магний и цинк.

В гречке есть витамины A, D, C, E и группы В, P, PP. При этом нутрициолог посоветовала худеющим употреблять эту крупу в умеренном количестве, так как она особенно калорийна.

«Гречка — безглютеновый продукт, этот фактор особенно важен людям с таким заболеванием, как целиакия. Однозначно ее нужно вводить в свой рацион, но употребление должно быть рациональным в связи с высокой калорийностью. Поэтому тем, кто борется с лишним весом, гречку стоит употреблять умеренно», — отметила эксперт

Ранее нутрициолог перечислила продукты, которые могут быть опасны для печени.

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