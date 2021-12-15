Выяснилось, что будет, если есть гречку каждый день

Нутрициолог Екатерина Михайленко назвала полезные свойства, которыми обладает гречка. Об этом сообщает РИА Новости.
Эксперт отметила, что в гречке высокое содержание растительного белка среди всех круп. Кроме того, в ней содержатся витамины разной группы, а также другие полезные вещества: кальций, магний и цинк.
В гречке есть витамины A, D, C, E и группы В, P, PP. При этом нутрициолог посоветовала худеющим употреблять эту крупу в умеренном количестве, так как она особенно калорийна.
«Гречка — безглютеновый продукт, этот фактор особенно важен людям с таким заболеванием, как целиакия. Однозначно ее нужно вводить в свой рацион, но употребление должно быть рациональным в связи с высокой калорийностью. Поэтому тем, кто борется с лишним весом, гречку стоит употреблять умеренно», — отметила эксперт