Повара раскрыли секрет идеального оливье

"В качестве мясной составляющей могут быть использованы отварная говядина или кальмары, а вместо консервированного горошка берут замороженный или не используют его вовсе. Огурцы могут быть не только свежие, соленые, но и маринованные. А бывает, что в одном салате сочетают и свежие, и соленые. Репчатый лук меняют на зеленый, добавляют укроп. Все — исключительно ориентируясь на вкусы родных и друзей, которые в новогоднюю ночь окажутся у вас в гостях", — сказала повар.