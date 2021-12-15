Повара раскрыли секрет идеального оливье

Повара поделились своими секретами приготовления салата оливье. Об этом пишет "Вечерняя Москва".
Бренд-шеф сети ресторанов Алексей Подлесных рассказал, что добавляет в оливье говяжий язык и авокадо:
"Оливье я готовлю с использованием говяжьего языка, а также соленых огурцов с авокадо, именно они придают свежесть этому блюду. Заправляю салат майонезом, в который предварительно добавляю немного горчицы либо соуса шрирача, для появления оттенка вкуса".
По словам повара одного из московских кафе Ольги Ивановой, главный секрет оливье в качественных ингредиентах. Перед тем, как готовить салат, стоит проверить их на вкус и свежесть. Повар посоветовала отварить на пробу небольшую картофелину и морковку, посмотреть свежесть яиц и не подморозились ли в холодильнике огурцы.
Для приготовления салата оливье с бужениной понадобится три средние картофелины, две моркови, шесть яиц, консервированный горошек, репчатый лук и соленые огурцы по вкусу. Салат заправляется майонезом. Как считает повар, соль и перец можно не добавлять, так как в соусе и ингредиентах их достаточно.
Также можно использовать ветчину. В таком случае салат можно заправить чесночным соусом на майонезной основе.
"В качестве мясной составляющей могут быть использованы отварная говядина или кальмары, а вместо консервированного горошка берут замороженный или не используют его вовсе. Огурцы могут быть не только свежие, соленые, но и маринованные. А бывает, что в одном салате сочетают и свежие, и соленые. Репчатый лук меняют на зеленый, добавляют укроп. Все — исключительно ориентируясь на вкусы родных и друзей, которые в новогоднюю ночь окажутся у вас в гостях", — сказала повар.
О том, как готовить ту самую заливную рыбу из "Иронии судьбы", читайте в другом материале "Рамблера".