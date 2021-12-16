Названа самая частая ошибка при варке яиц

Многие люди допускают ошибку при приготовлении такого базового блюда как вареные яйца. Это может обернуться проблемами со здоровьем, сообщает The Sun, поэтому варить яйца необходимо правильно.
Оказалось, что многие опускают яйца в уже кипящую воду, хотя делать так не нужно. Следует положить яйца в холодную, немного посолить и поставить на разогрев. После закипания варить их нужно порядка восьми минут, а затем оставить еще на пять в горячей воде при выключенной конфорке. Только после этого яйца можно опускать в холодную воду, чтобы дать им остыть, и затем уже чистить.
Пользователь TikTok под ником LifeTipSing обратил внимание, что если закинуть яйца сразу в горячую воду, то при варке они приобретают зеленоватый оттенок.
"Это сульфид железа, который может вызвать энтерит",
- поясняется в статье The Sun.
При правильном же приготовлении желток будет оранжево-желтого цвета, таким образом яйца будут более полезными.
Ранее мы писали, как отличить настоящие яйца от поддельных.