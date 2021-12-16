Названа самая вредная и безопасная колбаса

По словам экспертов, колбаса и сосиски не могут заменить белковую составляющею рациона, несмотря на то, что содержат мясо. Кроме того, в любом колбасном продукте много жира.

"В среднем в вареных колбасах 20-23% жира, в копченых колбасах может быть до 50 %. Даже в диетической колбасе содержится 13% жира. Отмечу что жир в докторской колбасе (22 грамма в 100 г продукта) „замаскирован“ сильнейшим измельчением фарша (мяса и жира) до практически желеобразной консистенции", — предупреждает Николай Дубинин , врач-гигиенист-эпидемиолог.

Эксперты сходятся во мнении, что полезной колбасы нет. Дело в том, что в колбасе много соли, в ней встречаются желатин, крахмал, усилители вкуса, красители. Кроме того, в ней содержатся нитраты, которые могут спровоцировать онкологию при частом употреблении. Иногда мясной белок могут заменять на сою, а под мясом производитель может маскировать перемолотые хрящи, субпродукты.