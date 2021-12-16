Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+16° в 
USD 73.57EUR 83.16
Войти в почту
2 часа назад

Названа самая вредная и безопасная колбаса

О том, какая колбаса, по мнению гастроэнтерологов, самая вредная, рассказал портал aif.ru.

Названа самая вредная и безопасная колбаса
Фото: DepositphotosDepositphotos

По словам экспертов, колбаса и сосиски не могут заменить белковую составляющею рациона, несмотря на то, что содержат мясо. Кроме того, в любом колбасном продукте много жира.

"В среднем в вареных колбасах 20-23% жира, в копченых колбасах может быть до 50 %. Даже в диетической колбасе содержится 13% жира. Отмечу что жир в докторской колбасе (22 грамма в 100 г продукта) „замаскирован“ сильнейшим измельчением фарша (мяса и жира) до практически желеобразной консистенции", — предупреждает Николай Дубинин, врач-гигиенист-эпидемиолог.

Эксперты сходятся во мнении, что полезной колбасы нет. Дело в том, что в колбасе много соли, в ней встречаются желатин, крахмал, усилители вкуса, красители. Кроме того, в ней содержатся нитраты, которые могут спровоцировать онкологию при частом употреблении. Иногда мясной белок могут заменять на сою, а под мясом производитель может маскировать перемолотые хрящи, субпродукты.

Однако эксперты назвали самую вредную и безопасную колбасу.

"Самая безопасная — вареная колбаса, а самая вредная — полукопченая. Это из-за способа приготовления: ее сначала варят, потом жарят, а затем коптят, ни о какой пользе речь не идет, а вот количество канцерогенов увеличивается из-за копчения", — считает Ольга Аришева, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог-гепатолог больницы им. Виноградова.

Ранее мы писали о том, как выбирать настоящую колбасу.

Еда,Николай Дубинин,Аргументы и Факты,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители