Названа самая вредная и безопасная колбаса

О том, какая колбаса, по мнению гастроэнтерологов, самая вредная, рассказал портал aif.ru.
По словам экспертов, колбаса и сосиски не могут заменить белковую составляющею рациона, несмотря на то, что содержат мясо. Кроме того, в любом колбасном продукте много жира.
"В среднем в вареных колбасах 20-23% жира, в копченых колбасах может быть до 50 %. Даже в диетической колбасе содержится 13% жира. Отмечу что жир в докторской колбасе (22 грамма в 100 г продукта) „замаскирован“ сильнейшим измельчением фарша (мяса и жира) до практически желеобразной консистенции", — предупреждает Николай Дубинин, врач-гигиенист-эпидемиолог.
Эксперты сходятся во мнении, что полезной колбасы нет. Дело в том, что в колбасе много соли, в ней встречаются желатин, крахмал, усилители вкуса, красители. Кроме того, в ней содержатся нитраты, которые могут спровоцировать онкологию при частом употреблении. Иногда мясной белок могут заменять на сою, а под мясом производитель может маскировать перемолотые хрящи, субпродукты.
Однако эксперты назвали самую вредную и безопасную колбасу.
"Самая безопасная — вареная колбаса, а самая вредная — полукопченая. Это из-за способа приготовления: ее сначала варят, потом жарят, а затем коптят, ни о какой пользе речь не идет, а вот количество канцерогенов увеличивается из-за копчения", — считает Ольга Аришева, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог-гепатолог больницы им. Виноградова.
Ранее мы писали о том, как выбирать настоящую колбасу.