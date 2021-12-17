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23 минуты назад

Врач объяснила опасное влияние апельсинов на здоровье

Нутрициолог Юлия Половинская рассказала, как употребление апельсинов отражается на здоровье человека. Об этом сообщает РИА Новости.

Врач объяснила опасное влияние апельсинов на здоровье
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Половинская напомнила, что апельсины, как и любые цитрусовые, являются сильным аллергеном. Поэтому их не стоит употреблять в больших количествах. Чрезмерная доза может вызвать аллергические реакции или анафилактический шок.

К употреблению фрукта натощак стоит отнестись с осторожностью при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Кроме того, высокая кислотность апельсина может навредить зубной эмали.

При этом фрукт содержит большое количество микро- и макроэлементов, в том числе суточную дозу витамина С и флавоноиды, которые регулируют рост организма и оказывают антиоксидантное действие.

Также апельсины понижают артериальное давление, укрепляют стенки сосудов, снижают уровень холестерина, уменьшают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее мы рассказывали, что будет, если есть каждый день сливочное масло.

Еда,
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