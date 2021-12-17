Врач объяснила опасное влияние апельсинов на здоровье

Нутрициолог Юлия Половинская рассказала, как употребление апельсинов отражается на здоровье человека. Об этом сообщает РИА Новости.
Половинская напомнила, что апельсины, как и любые цитрусовые, являются сильным аллергеном. Поэтому их не стоит употреблять в больших количествах. Чрезмерная доза может вызвать аллергические реакции или анафилактический шок.
К употреблению фрукта натощак стоит отнестись с осторожностью при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Кроме того, высокая кислотность апельсина может навредить зубной эмали.
При этом фрукт содержит большое количество микро- и макроэлементов, в том числе суточную дозу витамина С и флавоноиды, которые регулируют рост организма и оказывают антиоксидантное действие.
Также апельсины понижают артериальное давление, укрепляют стенки сосудов, снижают уровень холестерина, уменьшают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
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