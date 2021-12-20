Названы главные ошибки при варке макарон

Шеф-повары назвали главные ошибки при варке макарон и рассказали, как их избежать. Рекомендации экспертов опубликованы на сайте рецептов Taste.

Во-первых, необходимо варить макароны в глубокой кастрюле с большим количеством подсоленной воды.

Помимо этого, макароны необходимо постоянно помешивать после того, как их опустили в воду, чтобы они не слипались.

В-третьих, не нужно промывать только что сваренные макароны.

"Так можно смывать весь вкус",

- утверждают повары.

Чтобы добиться идеальной пасты al dente, шеф-повар Роберта д'Элиа рекомендует варить макароны 6-7 минут. И если паста все еще слишком жесткая, то можно оставить ее в кипящей воде на 30 дополнительных секунд, не более.