Названы главные ошибки при варке макарон

Шеф-повары назвали главные ошибки при варке макарон и рассказали, как их избежать. Рекомендации экспертов опубликованы на сайте рецептов Taste.
Во-первых, необходимо варить макароны в глубокой кастрюле с большим количеством подсоленной воды.
Помимо этого, макароны необходимо постоянно помешивать после того, как их опустили в воду, чтобы они не слипались.
В-третьих, не нужно промывать только что сваренные макароны.
"Так можно смывать весь вкус",
- утверждают повары.
Чтобы добиться идеальной пасты al dente, шеф-повар Роберта д'Элиа рекомендует варить макароны 6-7 минут. И если паста все еще слишком жесткая, то можно оставить ее в кипящей воде на 30 дополнительных секунд, не более.
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