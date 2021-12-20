Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
-4° в 
USD 74.29EUR 83.62
Войти в почту
2 часа назад

Названы главные ошибки при варке макарон

Шеф-повары назвали главные ошибки при варке макарон и рассказали, как их избежать. Рекомендации экспертов опубликованы на сайте рецептов Taste.

Названы главные ошибки при варке макарон
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Во-первых, необходимо варить макароны в глубокой кастрюле с большим количеством подсоленной воды.

Помимо этого, макароны необходимо постоянно помешивать после того, как их опустили в воду, чтобы они не слипались.

В-третьих, не нужно промывать только что сваренные макароны.

"Так можно смывать весь вкус",

- утверждают повары.

Чтобы добиться идеальной пасты al dente, шеф-повар Роберта д'Элиа рекомендует варить макароны 6-7 минут. И если паста все еще слишком жесткая, то можно оставить ее в кипящей воде на 30 дополнительных секунд, не более.

Ранее мы писали, сколько раз в неделю можно есть макароны.

Еда,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители